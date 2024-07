Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito al telefono Donald Trump dopo il tentato omicidio durante un comizio in Pennsylvania. ''E' orribile'', ha detto Biden. ''Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come una nazione per condannarla'', ha scritto Biden su 'X'.

''Sono felice di sapere che sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre attendiamo ulteriori informazioni'', ha aggiunto Biden. ''Jill e io siamo grati ai servizi segreti per averlo messo in salvo'', ha scritto.