Attentato Trump, Spannaus: ''Demonizzarlo ha contribuito alla polarizzazione''

''E' un atto sorprendente, un attentato ad un presidente non accadeva da molti decenni negli Stati Uniti. Detto questo, un clima politico di polarizzazione, un linguaggio violento e il vedere Trump come una minaccia per il paese poteva far sospettare che qualcuno ci avrebbe provato. E' fuori di dubbio che in questi anni la retorica violenta sia arrivata più da Trump, però, è vero che, come accusa in queste ore la destra, i media e la sinistra hanno demonizzato Trump. Forse è stato demonizzato per dei buoni motivi ma questo ha contribuito alla polarizzazione''. Lo dice all'Adnkronos Andrew Spannaus, giornalista e analista politico americano e autore del podcast 'That's America - Dietro le quinte degli Stati Uniti'.

Attentato rappresenta 'vantaggio' per Trump - L'attentato, secondo Spannaus, ''rappresenta sicuramente un vantaggio per Trump perché si parla di lui e lo si fa in modo positivo, generando simpatia e rafforzando la sua narrazione di 'vittima del sistema'. Anche se non ci sono prove né elementi per dire che questo giovane sia stato manovrato da qualcuno''. Davanti a tutto questo i ''democratici hanno dovuto subito sospendere le pubblicità contro Trump e si troveranno in una situazione difficile perché non potranno più utilizzare lo stesso linguaggio di prima. Parlare di Trump come di una minaccia per il paese ormai può essere visto come un modo di aizzare la rabbia contro di lui. I democratici dovranno concentrarsi su altri temi, tra l'altro gli fa anche bene, come l'economia e il benessere della popolazione. Una buona parte della ragione della candidatura di Biden è sempre stata la minaccia di Trump alla democrazia''.

'Se aumenta gap democratici spingeranno su ritiro Biden' - La candidatura di Biden appare sempre più in bilico. ''Se dovesse esserci un aumento del vantaggio di Trump questa settimana, per Biden si consoliderebbe un gap che già pochi pensano che possa superare. A questo punto ci sono due possibilità per i democratici: o decidono che hanno ancora una possibilità di battere Trump allora spingeranno su Biden affinché si ritiri o Biden potrà approfittare del fatto che si parli meno della sua situazione. In quest'ultimo caso però i democratici saranno consapevoli che a questo punto sarà difficile battere Trump. Tutto dipende dai numeri di questa settimana''.