circle x black
Cerca nel sito
 

Giallo in Francia, morta a 27 anni l'attrice Angèle Metzger: trovata senza vita in un parcheggio sotterraneo

Indagini in corso per far luce sulle circostanze esatte della tragedia: al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona

Angèle Metzger - (Instagram)
Angèle Metzger - (Instagram)
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 17.34
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Lutto in Francia per la morte prematura quanto improvvisa di Angèle Metzger, attrice 27enne tra le promesse delle serie tv d'oltralpe. Stando a quanto riporta Le Parisienne, la giovane è stata ritrovata senza vita sabato mattina a Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ai piedi dell’edificio del Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Secondo le informazioni raccolte sul posto, sarebbe caduta da una scala o da una piattaforma che sovrasta un parcheggio sotterraneo, mentre tentava di scavalcare. I soccorsi, allertati tempestivamente, non sono riusciti a rianimarla. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni effetti personali, ma nulla che consenta di confermare un gesto volontario. Sempre la stampa francese, ha menzionato alcuni filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato l'attrice mentre superava una barriera per accedere all'edificio e salire in uno spazio non aperto al pubblico. Il commissariato di Livry-Gargan è stato incaricato di far luce sulle circostanze esatte della tragedia.

Figlia dell'attore Stéphane Metzger e della regista Marie Caldera, laureata con un master in Filosofia e Storia dell'arte, artista visiva e musicista, Angèle Metzger aveva recitato in diversi cortometraggi e film d'autore, come "Fotogenico" o il thriller "Drone Games". E' stata inoltre protagonista in "Japan", l’ultimo videoclip della rock band irlandese Fontaines D.C., pubblicato online a ottobre, ed è apparsa al fianco di Charlie Heaton, uno degli attori della serie "Stranger Things".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza