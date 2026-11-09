Fuggono all’alt, inseguiti dai carabinieri, e nella corsa fanno un frontale con un’altra auto. Le due donne a bordo sono rimaste ferite, così come i tre uomini in fuga. I tre, tutti di nazionalità peruviana, oggi hanno ignorato l’alt intimato loro da una radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni in via Valtellina a Cinisello Balsamo. La fuga è proseguita fino a Monza, dove in via Borgazzi verso le 11.30 è avvenuto il frontale. Dopo l'impatto le due auto si sono capovolte, mentre la gazzella dei carabinieri non è stata coinvolta nell’incidente.

Uno dei fuggitivi è riuscito a uscire dal veicolo e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente immobilizzato. Le due donne, una 54enne e una 24enne italiane, sono state trasportate rispettivamente in codice rosso e in codice giallo al San Gerardo di Monza. Feriti anche i tre fuggitivi: due sono stati portati alla Multimedica di Sesto San Giovanni e il terzo all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, tutti in codice giallo.