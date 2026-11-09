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Anac, verso slittamento per la designazione della nomina del presidente nel Cdm di oggi

Succede dopo il passo indietro di Altieri, designato nei giorni scorsi dal governo come successore di Giuseppe Busia nell'Autorità nazionale anticorruzione

Anac, verso slittamento per la designazione della nomina del presidente nel Cdm di oggi
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09 novembre 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
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Non dovrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri, in programma per oggi, la nomina del presidente dell'Anac. Dopo il passo indietro di Tritone 'Nuccio' Altieri , designato giovedì dal governo come successore di Giuseppe Busia nell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, sarebbe slittata una nuova designazione per necessità di ulteriori approfondimenti. Lo stesso vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sollecitato sull'argomento, ha preso tempo: "L'importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta. Ci stanno lavorando", ha detto a margine dell'inaugurazione del tratto nord della Cassanese bis, a Segrate.

“Questi organismi devono essere organismi di tutela per tutti. L’Anac deve tutelare tutti i cittadini che pagano le tasse, per fare in modo che non ci sia corruzione e che ci sia il rispetto delle leggi. Se uno che è al governo non capisce che quella non può essere una spartizione politica, ma che deve esserci il rispetto delle ragioni che hanno prodotto nel nostro paese la nascita di organizzazioni che hanno come loro funzione quella di garantire i diritti di tutti, vuol dire che non sta capendo perché è al governo”, ha commentato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa all’Associazione Stampa Estera sulle due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti.

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