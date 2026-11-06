Dalla designazione in Consiglio dei ministri al ritiro della candidatura nel giro di un giorno. Si chiude con un passo indietro di Trifone 'Nuccio' Altieri la vicenda della nomina alla presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione, diventata in poche ore terreno di scontro tra maggioranza e opposizioni. Al centro della contesa, il profilo dell’ex parlamentare della Lega, già presidente di Invimit, attualmente presidente di Fincantieri Infrastructure e componente del consiglio di amministrazione di Leonardo, la cui vicinanza al Carroccio ha sollevato dubbi sull’indipendenza richiesta a chi è chiamato a guidare l’organo di vigilanza.

La proposta del governo, avviata in Cdm, ha provocato la reazione immediata delle opposizioni. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha parlato subito di un’Anac "uccisa". Nel mirino, secondo Bonelli, anche l’intervento sulla Corte dei Conti, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e l’allentamento dei controlli sugli appalti. Il Movimento 5 Stelle ha definito la designazione "un atto irresponsabile e indecente". Critici anche i capigruppo di Pd, Italia Viva +Europa e Azione, che insieme a M5S e Avs hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo di ritirare la candidatura. Nella missiva, le opposizioni hanno rivendicato la necessità di una figura caratterizzata da "indiscutibile terzietà", indipendenza dai partiti e competenze specifiche in materia di contrasto alla corruzione e vigilanza sui contratti pubblici. Hanno inoltre richiamato il ruolo delle commissioni parlamentari, chiamate a esprimere un parere vincolante con la maggioranza qualificata dei due terzi, e annunciato che non avrebbero sostenuto la candidatura di Altieri.

A difendere la scelta è stata inizialmente la stessa presidente del Consiglio. Interpellata dai giornalisti a margine della visita all’Eicma, a Milano, Meloni ha risposto che la nomina rientrava nelle competenze del governo, aggiungendo: "Conto sia tutto assolutamente regolare". Sulla possibile incompatibilità è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che si è detto fiducioso sulla regolarità della procedura, definendo, a margine del federale in via Bellerio, "ingenerose" le polemiche, e dicendosi conoscitore e estimatore di Altieri e del riferimento a Centemero.

La Lega ha quindi contestato alla radice uno degli argomenti sollevati dalle opposizioni, negando che Altieri avesse effettivamente ricoperto l’incarico di responsabile del Dipartimento Difesa del partito. Secondo quanto riferito da fonti leghiste, il 18 settembre 2024 Altieri era stato indicato per quel ruolo, ma aveva subito comunicato la propria indisponibilità in quanto componente del cda di Leonardo. Una lettera del coordinatore dei dipartimenti del partito, Armando Siri, datata 27 settembre, avrebbe poi formalizzato la revoca dell’incarico, prendendo atto della rinuncia e della mancata assunzione delle funzioni.

Anche fonti di governo hanno in serata hanno ribadito che la candidatura era stata proposta dopo aver verificato l’assenza di profili di incompatibilità. Palazzo Chigi ha inoltre sostenuto che, prima di procedere, erano stati informati per le vie brevi i due principali partiti di opposizione, senza che fossero state manifestate contrarietà o riserve. La vicenda si è però chiusa però con il ritiro della candidatura da parte dello stesso Altieri. "Il governo prende atto del ritiro della candidatura dell’onorevole Trifone Altieri alla presidenza dell’Anac, che ringrazia per la disponibilità, apprezzando le valutazioni di opportunità politica che hanno portato a tale decisione", hanno commentato fonti di Palazzo Chigi.