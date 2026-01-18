circle x black
Cerca nel sito
 

Austria, 8 morti in 3 valanghe: weekend tragico sulla neve

Tre diversi incidenti tra la regione di Salisburgo e la Stiria

Soccorso alpino in azione
Soccorso alpino in azione
18 gennaio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno otto persone sono morte in tre diverse valanghe in Austria che hanno colpito tre gruppi di sciatori ieri a poche ore di distanza. La prima valanga è avvenuta nei pressi di Bad Hofgastein, nel distretto di Sankt Johann im Pongau, nel Salisburghese, dove una donna, che è stava sciando con il marito, è stata travolta e uccisa.

La seconda valanga ha investito un gruppo di sette scialpinisti che stavano attraversando la valle di Grossarltal, sempre nel Salisburghese. Quattro membri del gruppo hanno perso la vita, gli altri tre sono rimasti feriti. Il terzo incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pusterwald, in Stiria, dove sette escursionisti sugli sci di nazionalità ceca sono stati investiti da una valanga che ha ucciso tre membri del gruppo.

"Queste tragedie dimostrano dolorosamente la gravità della situazione attuale con le valanghe", ha dichiarato il capo dei servizi di soccorso di Pongau, Gerhard Kremser, lamentando come vengano disattesi "chiari e ripetuti avvisi" sulla pericolosità della situazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valanghe austria valanga news oggi
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza