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Austria, il cancelliere Stocker vuole una legge contro 'l'Islam politico'

"Non voglio che i nostri figli e nipoti crescano in uno Stato islamico"

Christian Stocker - (Fotogramma)
Christian Stocker - (Fotogramma)
03 settembre 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cancelliere Christian Stocker vuole vietare l'"Islam politico" in Austria. "Se l’Islam viene interpretato in chiave politica, è incompatibile con la nostra democrazia e con i nostri valori occidentali", ha dichiarato. Intervistato da Heute, il cancelliere - alla guida del Partito Popolare Austriaco (Övp) dal gennaio 2025 - ha chiarito che esclude l'ipotesi di una messa al bando della religione: "Sosteniamo la libertà di religione: ognuno può credere in ciò che vuole e praticare la propria fede. Ma quando la religione viene strumentalizzata politicamente, dobbiamo opporci con la massima determinazione".

"Sono quindi favorevole a vietare l’Islam politico attraverso una legge costituzionale". Secondo il censimento del 2021, i musulmani costituiscono l’8,3 per cento della popolazione, il che li rende la principale minoranza religiosa in Austria. "Non voglio che i nostri figli e nipoti crescano in uno Stato islamico", ha poi aggiunto in un post sui social. In Austria, ognuno può credere in ciò che vuole, ha sottolineato. "Questa libertà di culto è tutelata dalla nostra Costituzione. Ma laddove si distingue tra credenti e non credenti, laddove uomini e donne non sono uguali, laddove le nostre istituzioni, autorità e tribunali non vengono rispettati, quella libertà finisce".

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