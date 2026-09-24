Una rete di tunnel risalente a 7300 anni fa all'interno di una miniera di sale. È questa l'ultima scoperta a Hallstatt, in Austria, dove il Museo di Storia Naturale di Vienna sta conducendo delle indagini archeologiche che hanno portato alla luce un antico sistema di gallerie legate proprio all'estrazione di sale, con minatori di diverse comunità che hanno scavato sempre più a fondo alla ricerca di giacimenti salini.

Gli archeologici, come riportato da El Confidencial, hanno documentato circa 305 metri di gallerie e camere minerarie distribuite all'interno del monte Hallstatt, che corrono parallele l'une alle altre, senza necessariamente sovrapporsi. La loro disposizione ha permesso di ricostruire come i lavoratori risalissero le vene di sale e si addentrassero sempre più in profondità nella roccia.

Secondo quanto riportato dal media austriaco Salzburger Nachrichten, alcune camere potevano raggiungere circa 24 metri di larghezza e quasi 20 metri di altezza. L'estrazione del sale però non è comparsa a partire dall'Età del Ferro, ma risale al Neolitico, quando gli abitanti di Hallstatt iniziarono a sfruttare la miniera, circa 7300 anni fa.

è comparsa improvvisamente durante l' Età del Ferro : le prove archeologiche indicano che gli abitanti neolitici di Hallstatt iniziarono a sfruttare la risorsa circa 7.300 anni fa. Picconi in pietra e corno sono stati infatti rinvenuti in diverse zone della montagna e hanno offerto un'ulteriore conferma, ma non sono stati gli unici reperti rinvenuti dagli archeologi.

I ricercatori hanno recuperato frammenti più o meno conservati di sistemi di immanicatura, ad esempio punte di lancia o coltello, di abbigliamento, contenitori di legno con resti di cibo, trucioli di pino bruciati e persino alcuni resti umani, la cui conservazione è stata favorita proprio dal sale. Questi reperti permettono ai ricercatori di studiare non solo le tecniche utilizzate per estrarre il minerale, ma anche aspetti della vita quotidiana di coloro che lavoravano nella montagna.