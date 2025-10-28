Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: la Nato e le sfide ibride

La conferenza internazionale "Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: Defusing Hybrid Threats for Regional Stability", organizzata dalla Nato Defense College Foundation in collaborazione con la Divisione Nato per gli Affari Politici e la Sicurezza (PASP), la Fondazione CSF e il Nato Defense College. Diplomatici, accademici e policy-maker da tutta l'area euro-atlantica discutono il futuro della sicurezza nei Balcani e nel Mar Nero, tra crisi politiche, disinformazione, ingerenze straniere e cooperazione Nato-Ue.