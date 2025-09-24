circle x black
Ben Affleck, l'appello della figlia Violet per l'uso delle mascherine contro Covid

La 19enne è un'attivista e spesso ha parlato a favore del ritorno dei dispositivi di protezione

Violet Affleck, Ben ffleck e Jennifer Lopez - Fotogramma/IPA
Violet Affleck, Ben ffleck e Jennifer Lopez - Fotogramma/IPA
24 settembre 2025 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Violet Affleck, figlia delle star di Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck, ha lanciato un appello per l'uso della mascherina, ospite di un evento alle Nazioni Unite a New York. La 19enne ha parlato durante un incontro dedicato alla qualità dell'aria indossando una Ffp2 e il suo intervento si è focalizzato sull'importanza delle mascherine e di altri dispositivi di prevenzione a più di 5 anni dall'emergenza Covid-19 che ha stravolto la vita di milioni di persone.

Violet, attivista e studentessa del primo anno al Davenport College di Yale, ha affermato - riporta il 'Daily Mail' - che "è essenziale continuare a indossare le mascherine per frenare la diffusione del Covid". La ragazza è stata colpita dal Long Covid nel 2019 e già lo scorso anno aveva chiesto alle istituzioni di ripensare l'obbligo della mascherina nelle strutture mediche. Spesso sui media compaiono sue foto a eventi con la famiglia in cui indossa, l'unica, la mascherina.

Violet Affleck Violet Affleck Onu Jennifer Garner e Ben Affleck ben affleck
