Un uomo ha attaccato e ferito a coltellate sette persone in un centro rifugiati nel distretto orientale di Berlino. A renderlo noto oggi è stata la polizia locale, precisando che tra i feriti dell'attacco, compiuto ieri sera, figurano anche un 15enne, un addetto alla sicurezza e un visitatore. Nessuna delle vittime è in pericolo di vita. Il sospetto, un 21enne algerino, rimasto a sua volta ferito è sotto custodia. I feriti, fatta eccezione per la guardia e il visitatore, sono moldavi.