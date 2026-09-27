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Berlusconi: Weber (Ppe), "Italiano orgoglioso ed europeo convinto"

- Matteo Nardone/IPA
- Matteo Nardone/IPA
27 settembre 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
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"Serviva sempre la pasta nei colori della bandiera italiana — verde, bianco e rosso. Era un gesto così semplice, ma diceva tanto di lui. Silvio Berlusconi era un italiano orgoglioso e questo per lui significava essere un europeo convinto. Portava con sé il suo amore per l'Italia ovunque andasse, non solo nelle sue parole e nella sua politica, ma nei piccoli dettagli che riflettevano chi era". Lo dice all'Adnkronos Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, commemorando l'ex premier italiano in occasione del suo novantesimo compleanno.

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Silvio Berlusconi Manfred Weber Ppe
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