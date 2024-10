Blinken chiede a Israele di evitare nuova escalation - Ascolta

Una raffica di circa 25 razzi è stata lanciata dal Libano verso la zona di Haifa come riferisce l'Idf, aggiungendo che le sirene sono state attivate a Krayot e in altre città vicine, a nord-est di Haifa. L'orhanizzazione ha rivendicato la responsabilità, affermando di aver preso di mira il quartier generale dell'Unità 8200. Secondo l'esercito israeliano, la maggior parte dei razzi è stata intercettata dalle difese aeree mentre i comandanti di tre unità regionali di Hezbollah sono stati uccisi nel corso di raid aerei israeliani effettuati negli ultimi due giorni in Libano. Decine di sospetti terroristi sono stati invece arrestati dalle truppe israeliane durante un'operazione a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. L'esercito ha ordinato ai civili palestinesi di evacuare l'area, dove sono in corso pesanti combattimenti. Nel frattempo il segretario di stato americano Antony Blinken in partenza da Tel Aviv per l'Arabia Saudita ha chiesto a Israele di evitare una ulteriore escalation in rappresaglia contro l'Iran e di mettere fine alla guerra a Gaza.