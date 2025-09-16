circle x black
Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza dopo un malessere

Il figlio dell'ex presidente: "E' un'emergenza"

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
16 settembre 2025 | 21.53
Redazione Adnkronos
L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasportato d'urgenza in ospedale insieme a una guardia di polizia dopo essersi sentito male mentre era agli arresti domiciliari. Lo ha reso noto suo figlio Flavio.

Il settantenne Bolsonaro, condannato la scorsa settimana per aver pianificato un colpo di stato fallito, ha avuto "un forte attacco di singhiozzo, vomito e pressione bassa", ha scritto Flavio su X, descrivendo la situazione come "un'emergenza".

