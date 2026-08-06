Brunner su Ceuta: "Controlli di frontiera extrema ratio" per i migranti

Migranti Ceuta: il commissario Ue Brunner dichiara che i controlli di frontiera sono "extrema ratio" e devono essere proporzionati. L'integrità dell'area Schengen è stata "pienamente preservata" durante la crisi.

Durante la crisi migratoria avvenuta a Ceuta "l'integrità dell'area Schengen è stata pienamente preservata. Capisco le preoccupazioni e la necessità di rispondere" alle preoccupazioni dell'opinione pubblica, "ma i controlli di frontiera sono l'extrema ratio. E devono essere proporzionati". Lo sottolinea il commissario europeo alle Migrazioni Magnus Brunner, durante l'audizione in videoconferenza della commissione Libe del Parlamento Europeo, convocata in via straordinaria per discutere dei fatti avvenuti nell'exclave spagnola la settimana scorsa.

L'Italia è l'unico Paese ad avere introdotto controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Ceuta è fuori dall'area Schengen: per passare in Spagna dall'exclave occorre passare i controlli previsti alla frontiera esterna dell'area di libera circolazione. Finora neanche un migrante tra coloro che sono entrati illegalmente la settimana scorsa ha raggiunto la Spagna.