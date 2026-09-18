circle x black
Cerca nel sito
 

Caos voli in Gb, conclusa indagine preliminare: nessun sabotaggio ma errore di software di 'un millisecondo'

Questa la conclusione di Nats, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, sul tilt negli aeroporti Uk dello scorso 8 ottobre

Londra, aeroporto di Heathrow - Afp
Londra, aeroporto di Heathrow - Afp
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 18.56
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

E' stato un errore di software della durata di ''un millisecondo'', e non un'azione di sabotaggio come era stato ipotizzato, a causare il caos dei voli in Gran Bretagna lo scorso 8 settembre, interrompendo il traffico aereo e tenendo a terra migliaia di velivoli. Questa la conclusione di un'indagine preliminare condotta da Nats, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, secondo la quale il difetto del software ha causato la compromesso i dati e quindi l'aggiornamento delle informazioni sui voli, rendendo necessarie delle restrizioni per limitare il traffico aereo in nome della sicurezza.

Il problema interessava solo i voli nel centro di controllo dell'area di Londra, ma è stato necessario imporre restrizioni in tutto il Regno Unito per consentire il riavvio del Sistema Spaziale Aereo Nazionale (Nas), che è alla base della gestione dello spazio aereo britannico. L'indagine ha escluso un attacco informatico da parte di un soggetto ostile o un atto di sabotaggio, ha dichiarato il Servizio nazionale di controllo del traffico aereo (Nats).

Il problema tecnico, che ha causato la cancellazione di duemila voli e interrotto centinaia di migliaia di viaggi, ha sollevato preoccupazioni sui sistemi di Nats, tanto che c'è chi ha chiesto le dimissioni del suo amministratore delegato, Martin Rolfe. "Si è trattato di un problema software in una parte specifica del nostro sistema di dati di volo, che abbiamo ricondotto a una piccola sottosezione del codice'', ha spiegato Rolfe. "Il problema è stato identificato e sono state messe in atto misure correttive in attesa che la soluzione definitiva venga testata e implementata'', ha aggiunto

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caos aereo errore software sabotaggio controllo del traffico aereo Sistema Spaziale Aereo Nazionale (Nas)
Vedi anche
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza