Casini (Commissione Ue): "Sosteniamo progetto 'Behind Your Screen' per proteggere i giovani e il nostro futuro"

"Supportiamo questo progetto, che è in linea con le nostre iniziative della Commissione europea, perché dobbiamo proteggere il nostro futuro e i nostri giovani dalle attività che possono essere nocive per per loro". Così il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Claudio Casini, nel corso della presentazione del progetto didattico per l'educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, tenutasi presso l'Istituto Comprensivo "Orsa Maggiore" a Roma.