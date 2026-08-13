Ceuta: 4mila minori migranti non protetti, l'allarme di Save the Children

Per l'Ong si aggiungono ai 1.500 accolti nelle strutture dell'exclave. Stanno per strada, il che aumenta la loro vulnerabilità e il rischio di sfruttamento, anche sessuale

L'organizzazione umanitaria Save the Children stima che 4mila minori migranti non accompagnati a Ceuta rimangano al di fuori del sistema di protezione, in attesa di essere identificati, localizzati e collocati in strutture sicure, secondo le informazioni fornite da organizzazioni sociali e di comunità.

"Circa 1.500 bambini e adolescenti sono attualmente all'interno del sistema di protezione, mentre diverse organizzazioni sociali e di comunità stimano che circa altri 4mila bambini rimangano al di fuori del sistema, in attesa di identificazione, localizzazione e collocamento in strutture sicure", ha dichiarato l'organizzazione oggi.

Le informazioni vengono diffuse dopo l'arrivo in massa di migranti irregolari a Ceuta il 30 e 31 luglio. L'organizzazione ha avvertito che, con il passare dei giorni, la vulnerabilità di questi bambini aumenta, "soprattutto quelli con profili di rischio più elevati che rimangono invisibili, come le bambine e i bambini provenienti da Paesi dilaniati dalla guerra".

Secondo l'Ong, un team di Save the Children inviato a Ceuta sta attualmente lavorando sul campo per valutare i bisogni dei bambini presenti. Tra i minori che vivono per strada, sono stati identificati bambini non accompagnati di età inferiore ai 16 anni.

L'organizzazione esprime "particolare preoccupazione" per loro, affermando che "essere privi di protezione e vivere in spazi non sicuri può aumentare la loro esposizione a violenza sessuale, sfruttamento, tratta e reclutamento da parte di reti criminali".

"Vediamo ragazze e ragazzi che dovrebbero essere protetti dal sistema di tutela dei minori, eppure continuano a trascorrere le notti per strada. Ogni giorno che trascorrono in questa situazione aumenta la loro esposizione a diverse forme di violenza e, nel caso delle ragazze, inclusa la violenza sessuale, lo sfruttamento e la tratta. Non possiamo più aspettare per metterli in salvo", ha dichiarato Jennifer Zuppiroli, specialista in migrazione di Save the Children.

Analogamente, l'Ong ha spiegato che, "data la mancanza di risorse sufficienti, le associazioni di quartiere e le organizzazioni sociali della città stanno svolgendo un ruolo fondamentale, allestendo rifugi, fornendo cibo, prodotti per l'igiene e altri beni di prima necessità, e cercando di identificare e censire i bambini che rimangono al di fuori del sistema di protezione". Pur riconoscendo l'impegno profuso da queste organizzazioni e reti di cittadini, l'Ong ha avvertito che questa risposta di solidarietà "non può sostituire una risposta istituzionale coordinata, stabile e garantita per la protezione dei minori".

L'organizzazione ritiene inoltre "urgente" che le varie amministrazioni mappino tutti gli spazi liberi in città che potrebbero essere convertiti in rifugi di emergenza e collaborino per predisporli. "La priorità ora deve essere quella di togliere i bambini dalla strada. Dobbiamo identificare quelli a maggior rischio, offrire loro un alloggio sicuro e specializzato e accelerare i trasferimenti con tutte le necessarie garanzie", ha aggiunto Zuppiroli.

Save the Children ha chiesto l'accelerazione dei processi per attivare la distribuzione e il trasferimento dei minori migranti in altre comunità autonome, dando priorità a quelli in situazioni di maggiore vulnerabilità e garantendo la loro protezione e il superiore interesse del minore "in ogni momento". Inoltre, ha richiesto che vengano mobilitati "urgentemente" fondi per rafforzare le risorse di accoglienza e protezione.

L'organizzazione ha inoltre lanciato l'allarme sulla situazione "particolarmente preoccupante" nei magazzini di Tarajal e in altre strutture di emergenza, dove le condizioni "rimangono estremamente precarie". Save the Children ha anche riscontrato che famiglie con neonati e bambini molto piccoli, comprese madri sole con i propri figli, affrontano "enormi difficoltà" nel soddisfare i bisogni primari come pannolini, cibo e prodotti per l'igiene.

"Un'emergenza non può significare che un neonato debba trascorrere giorni in queste condizioni. Cibo, igiene, assistenza sanitaria e uno spazio sicuro devono essere garantiti a tutti i bambini", ha sottolineato Zuppiroli.

D'altro canto, l'Ong ha evidenziato la presenza a Ceuta di bambini in fuga da conflitti, che necessitano di protezione internazionale. Save the Children ha parlato con Omar, uno pseudonimo per proteggere la sua identità, un adolescente sudanese che ha spiegato di aver viaggiato circa un anno e mezzo prima di arrivare a Ceuta. Durante il suo percorso, ha attraversato Paesi come Algeria, Libia, Ciad e Marocco.

"La sua storia riflette la complessità dei viaggi intrapresi da alcuni bambini e adolescenti che arrivano in Spagna e la necessità che ogni caso venga ascoltato e valutato individualmente, soprattutto quando vi sono indicazioni che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale a causa delle circostanze nel loro Paese d'origine", conclude Save The Children.