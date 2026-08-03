Prosegue la tensione a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa, dove ieri si sono verificati nuovi scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di migranti, dopo l'afflusso di massa di circa 60mila persone dal Marocco. Secondo quanto riferito dal Daily Mail (GUARDA IL VIDEO), la situazione sarebbe degenerata dopo che una folla ha attraversato le strade della città scandendo "Allah Akbar" e trasportando un uomo ferito avvolto in una coperta, denunciando una presunta aggressione da parte della polizia. Gli agenti della Polizia nazionale spagnola sono intervenuti per disperdere i manifestanti, mentre in città resta alta la preoccupazione tra i residenti.

Gli incidenti di ieri sono l'ultimo episodio della crisi iniziata giovedì con gli attraversamenti di massa, a nuoto o lungo le spiagge, verso il territorio spagnolo. Secondo alcune testimonianze, i migranti sarebbero stati incoraggiati a partire dalle autorità marocchine e da contenuti circolati sui social media su presunte 'lacune normative' per gli arrivi in territorio spagnolo via mare, circostanza non confermata ufficialmente. La situazione resta tesa, mentre si registrano nell'enclave nuovi episodi di vandalismo e auto incendiate. Anche il bilancio delle vittime è controverso: le autorità locali spagnole riferiscono di 88 morti legati agli eventi degli ultimi giorni, mentre il ministero dell'Interno marocchino ne riconosce 11.

Nel fine settimana, la presenza a Ceuta di esponenti della destra radicale spagnola, tra cui Santiago Abascal e Alvise Pérez, che hanno definito gli arrivi un'"invasione" e accusato il premier Pedro Sánchez, ha provocato controproteste da parte di residenti di origine marocchina.