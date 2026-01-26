Un'accusa senza precedenti scuote i vertici delle forze armate in Cina. Zhang Youxia, il più alto generale in servizio e per anni considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping, è sospettato di aver trasmesso agli Stati Uniti informazioni chiave sul programma nucleare di Pechino e di aver incassato tangenti in cambio di promozioni all'interno dell'esercito. Le rivelazioni emergono da un briefing riservato ai massimi ufficiali militari, riferito dal Wall Street Journal.

Il briefing, tenutosi sabato mattina alla presenza di alcuni dei più alti ufficiali militari del Paese, si è svolto poco prima che il ministero della Difesa cinese annunciasse ufficialmente l'apertura di un'indagine su Zhang, per "gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi dello Stato", senza fornire ulteriori dettagli.

Le accuse

Secondo le fonti informate sul contenuto dell'incontro, Zhang è indagato anche per aver formato "correnti politiche", un'accusa che nel linguaggio del Partito comunista indica la costruzione di reti di potere personali in grado di minare l'unità della leadership. Sarebbe inoltre sospettato di abuso di potere all'interno della Commissione militare centrale, il massimo organo decisionale delle forze armate cinesi.

Le autorità stanno esaminando anche il suo ruolo di supervisione su una potente agenzia responsabile della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento degli armamenti. In questo ambito, Zhang avrebbe accettato ingenti somme di denaro in cambio di promozioni all'interno di un sistema di appalti miliardari.

L'accusa più grave emersa durante il briefing a porte chiuse, riferiscono le fonti, riguarda la presunta fuga di dati tecnici fondamentali sulle armi nucleari cinesi verso gli Stati Uniti, un'ipotesi che rappresenterebbe una delle più gravi violazioni della sicurezza nazionale nella storia recente del Paese.

Il dossier nucleare

Parte degli elementi a carico di Zhang proverrebbe da Gu Jun, ex direttore generale della China National Nuclear Corp., la holding statale che supervisiona l'intero programma nucleare civile e militare della Cina. Pechino ha annunciato la scorsa settimana l'apertura di un'indagine anche su Gu per sospette gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi dello Stato. Secondo le fonti, proprio l'inchiesta su Gu avrebbe portato alla luce un collegamento tra Zhang e una grave falla nella sicurezza del settore nucleare, sebbene i dettagli non siano stati resi noti durante il briefing.

In una dichiarazione al Wsj, il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha affermato che l'indagine dimostra come la leadership mantenga un approccio di "tolleranza zero e controllo totale" nella lotta alla corruzione.