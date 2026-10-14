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Usa, giudice frena Trump: Cnn, Politico e Ms Now tornano alla Casa Bianca

I media erano stati banditi dal presidente americano, ma ora sono stati riammessi a tempo﻿ indeterminato

Donald Trump - Afp
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14 ottobre 2026 | 10.22
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

La Cnn, Politico e Ms Now sono state riammesse, a tempo indeterminato, alla Casa Bianca. Lo ha deciso il giudice federale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza che impedisce al presidente americano Donald Trump di bandire i media dalla Casa Bianca, in attesa dell'esito della causa intentata dalle emittenti in merito al diritto di accesso. "Non c'è praticamente nulla di attinente alla sicurezza nazionale negli atti relativi alla decisione del presidente di revocare i permessi di accesso ai ricorrenti, a cui la Corte possa fare riferimento", ha scritto Kelly nella sua sentenza di 26 pagine. Il giudice, quindi, si è schierato dalla parte delle testate giornalistiche, sottolineando che Trump aveva usato motivi legati alla sicurezza nazionale come pretesto per revocare l'accredito ai giornalisti. In questo modo, ha notato il giudice, veniva violata la libertà di parola e il diritto al giusto processo dei giornalisti.

"E' probabile che il presidente Trump abbia vietato ai querelanti l'accesso alla Casa Bianca perché ritiene che i loro articoli siano generalmente inaccurati e di parte nei suoi confronti", ha scritto Kelly, concludendo che tale decisione violava i diritti dei giornalisti sanciti dal Primo e dal Quinto Emendamento.

In seguito all'ordinanza, le testate giornalistiche potranno accedere alla Casa Bianca fino a quando non sarà risolta la causa legale che contesta il divieto. Non è invece previsto che l'Amministrazione Trump debba consentire ai giornalisti di queste testate di accedere allo Studio Ovale o all'Air Force One, luoghi dai quali sono stati esclusi i reporter di Cnn e Politico.

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