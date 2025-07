La Coca-Cola sembra aver accolto la proposta di Donald Trump. La misteriosa ricetta della bevanda gasata cambia. Al posto dello sciroppo di mais, ad alto contenuto di fruttosio, sarà usato quello di canna, ha reso noto il Presidente americano che è notoriamente un grande consumatore della Diet Coke.

"Ho iniziato a parlare all'azienda dell'uso di VERO zucchero di canna nella Coca-Cola negli Usa e hanno accettato di sostituirlo", ha scritto il Presidente americano su Truth, ringraziando i vertici della multinazionale. "E' un passo molto positivo da parte loro. Vedrete. Sarà solo migliore".

L'azienda ha ringraziato a sua volta Trump in un comunicato in cui non conferma il cambio di ingredienti ma sottolinea "l'entusiasmo del presidente per il nostro iconico brand Coca-Cola" e anticipa che presto offrirà "nuovi dettagli sulle nuove offerte innovative nella gamma dei prodotti offerti".

Lo zucchero di canna viene già impiegato nella bevanda distribuita in Paesi come il Canada e il Messico, dove il prodotto è noto come MexiCoke, distribuito ora anche in alcune zone del Texas. Ma negli Usa è ancora lo sciroppo di mais a dare sapore al soft drink. Era stato il segretario alla Salute, Robert Kennedy a denunciarne l'impiego a cui ha ricondotto parte delle cause dell'epidemia di obesità. La Coca-Cola ha iniziato a usare lo sciroppo di mais nei suoi prodotti nel 1980 in seguito a un aumento del costo dello zucchero.