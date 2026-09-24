L'ingente somma - ha fatto sapere l'ateneo in una nota - sarà destinata alla creazione di una nuova facoltà di ingegneria a Eugene

Il co-fondatore della Nike, Phil Knight, e sua moglie Penny hanno donato un miliardo di dollari all'Università dell'Oregon. Una cifra incredibile, anzi da record, tanto che l'ateneo ha definito l'iniziativa "la più grande donazione mai effettuata a favore di un'università pubblica multidisciplinare". ﻿Il motivo? Come riportano New York Times e The Guardian, la considerevole cifra sarà destinata alla creazione di una nuova facolt﻿à di ingegneria a Eugene, capoluogo della Contea di Lan.

In un comunicato stampa visionato dai due quotidiani, l'Università ha dichiarato che la nuova struttura servirà a "formare ingegneri e scienziati applicati nei campi della bioingegneria e di altre discipline ad alta richiesta, ad attrarre docenti ﻿e ricercatori in un campus in espansione e ad accelerare la capacità dell'ateneo di trasformare le scoperte di laboratorio in prodotti, terapie, tecnologie e imprese".

Il rettore dell'Università dell'Oregon, Karl Scholz, ha affermato in una nota che i coniugi Knight hanno "una lunga storia di fiducia in progetti ancora inesistenti", oltre ad esprimere loro la sua gratitudine.

Knight, 88 anni, è un ex studente dell'ateneo. Secondo il New York Times, quest'ultima donazione porta il totale delle elargizioni note della famiglia Knight all'Università dell'Oregon a oltre 2 miliardi di dollari. In un comunicato stampa diffuso mercoledì, l'ateneo ha specificato che si tratta del terzo impegno di tale portata assunto dai Knight nell'arco degli ultimi dieci anni, dopo le donazioni da 500 milioni di dollari del 2016 e del 2021, che hanno permesso la creazione e l'espansione del Knight Campus. L'ateneo ha inoltre precisato che la nuova facoltà di ingegneria avrà sede presso il Phil and Penny Knight Campus for Accelerating Scientific Impact.