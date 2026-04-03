circle x black
Cerca nel sito
 

Conte-Piantedosi, il caso finisce sul Telegraph

Una pagina sull'edizione cartacea di oggi con grande foto della giornalista

Conte-Piantedosi, il caso finisce sul Telegraph
03 aprile 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caso Piantedosi-Claudia Conte finisce anche sul Telegraph. Il quotidiano britannico, con un articolo firmato dal corrispondente da Roma Nick Squires, dedica ampio spazio alla vicenda, anche sull'edizione cartacea in edicola oggi.

CTA

Nel pezzo, il giornale descrive la rivelazione della stessa Conte – che in un’intervista ha dichiarato che la relazione “è una cosa che non posso negare” – come l’elemento scatenante di una nuova pressione sull’esecutivo italiano. Il quotidiano sottolinea che Piantedosi, 62 anni, è sposato e non ha rilasciato commenti pubblici, mentre dal suo entourage arriva una linea chiara: nessun favore o incarico sarebbe mai stato concesso.

L’articolo ricostruisce anche il profilo di Conte, evidenziando il suo passato da modella, il lavoro come giornalista e la sua presenza sui social – con oltre 300 mila follower – oltre ai rapporti con ambienti istituzionali e politici. Viene citato inoltre il suo coinvolgimento, a titolo non retribuito, in una commissione parlamentare su sicurezza e periferie urbane.

Il racconto del Telegraph amplia poi lo sguardo al quadro politico generale, sulla situazione del governo e richiama il precedente delle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la relazione con Maria Rosaria Boccia, definita "giovane influencer".

Il quotidiano riferisce anche le reazioni politiche. Le opposizioni chiedono chiarimenti su eventuali incarichi ricevuti da Conte, mentre esponenti della maggioranza difendono Piantedosi, rivendicando il diritto alla vita privata e sottolineando l’assenza, allo stato, di elementi rilevanti sul piano istituzionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Telegraph Claudia Conte Italia Politica Vicenda Piantedosi Claudia Conte
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza