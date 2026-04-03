Conte-Piantedosi, il caso finisce sul Telegraph

Il caso Piantedosi-Claudia Conte finisce anche sul Telegraph. Il quotidiano britannico, con un articolo firmato dal corrispondente da Roma Nick Squires, dedica ampio spazio alla vicenda, anche sull'edizione cartacea in edicola oggi.

Nel pezzo, il giornale descrive la rivelazione della stessa Conte – che in un’intervista ha dichiarato che la relazione “è una cosa che non posso negare” – come l’elemento scatenante di una nuova pressione sull’esecutivo italiano. Il quotidiano sottolinea che Piantedosi, 62 anni, è sposato e non ha rilasciato commenti pubblici, mentre dal suo entourage arriva una linea chiara: nessun favore o incarico sarebbe mai stato concesso.

L’articolo ricostruisce anche il profilo di Conte, evidenziando il suo passato da modella, il lavoro come giornalista e la sua presenza sui social – con oltre 300 mila follower – oltre ai rapporti con ambienti istituzionali e politici. Viene citato inoltre il suo coinvolgimento, a titolo non retribuito, in una commissione parlamentare su sicurezza e periferie urbane.

Il racconto del Telegraph amplia poi lo sguardo al quadro politico generale, sulla situazione del governo e richiama il precedente delle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la relazione con Maria Rosaria Boccia, definita "giovane influencer".

Il quotidiano riferisce anche le reazioni politiche. Le opposizioni chiedono chiarimenti su eventuali incarichi ricevuti da Conte, mentre esponenti della maggioranza difendono Piantedosi, rivendicando il diritto alla vita privata e sottolineando l’assenza, allo stato, di elementi rilevanti sul piano istituzionale.