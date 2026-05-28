Crisi Ucraina: Valtonen (Finlandia) a Mosca: "Attacchi inaccettabili, non deciderete sulle nostre sedi"

Il governo della Finlandia ha convocato l'ambasciatore russo a Helsinki per trasmettergli il "chiaro messaggio" che gli attacchi condotti con "droni e missili contro grandi città e contro civili" in Ucraina "sono assolutamente inaccettabili" e che "non sta alla Russia decidere sulle nostre ambasciate". Lo dice la ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen, a Limassol (Cipro) a margine del Gymnich, il Consiglio informale Ue.

Valtonen ha respinto le minacce formulate da Mosca nei confronti delle ambasciate occidentali aperte a Kiev e l'avvertimento di ritirare i diplomatici attivi nella capitale ucraina: "Sono minacce non nuove, ma assolutamente inaccettabili", dichiara, ricordando che la Russia "prende di mira i civili dall'inizio della guerra" in Ucraina.