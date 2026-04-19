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Dalla Corea del Nord nuovo lancio di missili balistici

Lo hanno reso noto Corea del Sud e Giappone

Kim Jong Un - AFP
Kim Jong Un - AFP
19 aprile 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto hanno reso noto Corea del Sud e Giappone. "La Corea del Nord ha lanciato un presunto missile balistico", ha scritto l'ufficio del primo ministro giapponese in un avviso pubblicato sui social a cui ha fatto seguito un elenco con "le istruzioni del primo ministro in risposta al presunto lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord", dalla raccolta e la comunicazione tempestiva delle informazioni alla "garanzia della sicurezza di aerei, navi e altre infrastrutture" e l'adozione di "tutte le possibili misure precauzionali".

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Anche l'agenzia di stampa sudcoreana, Yonhap, ha riportato del lancio, citando fonti dello Stato Maggiore congiunto di Seul.

Martedì scorso il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un nuovo test missilistico balistico con missili da crociare e proiettili antinave dal cacciatorpediniere "Choe Hyon", sottolineando la priorità di "potenziare le proprie capacità di deterrenza nucleare". E cinque giorni prima, Pyongyang aveva confermato un altro test missilistico balistico, affermando che si trattava di un missile "tattico" con testata a grappolo e sistemi di arma elettromagnetici.

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missile balistico test missilistico deterrenza nucleare Corea del Nord Giappone Seul
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