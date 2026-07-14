Il Tribunale provinciale di Badajoz ha condannato David Sánchez, fratello del premier spagnolo, a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere in seguito a un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione, una carica, hanno stabilito i giudici, creata su misura per lui.

Tre gli episodi criminali citati nella sentenza di 377 pagine vi è infatti la creazione della carica di Coordinatore delle attività di conservazione 'ad hoc' per il fratello del Premier, una carica che i giudici hanno considerato "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico".

Interdetto per 9 anni anche l'ex leader dei Socialisti dell'Estremadura ed ex presidente del Consiglio provinciale, Miguel Ángel Gallardo, per due diversi capi di accusa per aver creato la carica su misura per il fratello del premier "che all'epoca non aveva un impiego stabile". Interdetto per nove anni anche Luis Carrero, amico di David Sanchez, assunto dal consiglio provinciale come consulente.

Non è stato dimostrato "se la decisione di creare la carica di conservatore sia stata presa su richiesta di David Sanchez o di una o più persone vicine al beneficiario dell'incarico pubblico o a lui imparentate, che fossero a conoscenza di tale necessità, o se tale decisione sia stata presa di spontanea volontà da Gallardo con l'intento di favorire il signor Sánchez Pérez-Castejón a causa del suo legame familiare con un'importante figura politica e futuro Segretario Generale del PSOE, il signor Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

La seconda accusa di abuso d'ufficio consiste nella modifica della posizione del "fratello" - come veniva chiamato nelle e-mail interne - per assecondare i suoi desideri. Per questo, sia David Sánchez che Gallardo sono stati condannati. "Ciò ha comportato una sostanziale trasformazione della posizione assegnata come membro del personale dirigenziale, eliminando l'incompatibilità al fine di adattarla ai desideri personali di David Sánchez Pérez-Castejón".

Il terzo reato è stata la creazione della posizione per un amico del fratello, "collaboratore in precedenti progetti, il tutto con l'obiettivo di assicurarsi che continuasse ad assisterlo nelle sue attività, sebbene teoricamente lavorassero in dipartimenti amministrativi diversi". Queste azioni hanno portato alla condanna di Carrero per abuso d'ufficio.

David Sánchez rischiava una pena detentiva fino a sei anni mentre la Procura ha chiesto l'assoluzione. Il tribunale non ha ritenuto provato il reato di traffico di influenze, che prevedeva una pena detentiva. Questo perché, durante il processo, non è stata dimostrata la specifica pressione "esercitata su coloro che erano responsabili della creazione, assegnazione e modifica delle posizioni". "Possiamo ipotizzare che le azioni coordinate e corrotte degli imputati che ricoprivano incarichi di responsabilità nel Consiglio provinciale di Badajoz siano state una risposta a precedenti pressioni o influenze esercitate su di loro, ma questa ipotesi è priva sia di fondamento nei fatti, come sviluppato e descritto dall'accusa, sia di prove a sostegno. Non è chiaro chi abbia esercitato influenza su coloro che erano responsabili della violazione della legge, né in quali specifici atti tale influenza si sia concretizzata", hanno aggiunto i giudici.