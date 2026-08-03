circle x black
Cerca nel sito
 

Impiegata delle poste ruba biglietto della lotteria, incassa il premio e viene arrestata: la storia da film in Florida

La donna di 28 anni sarebbe in servizio presso un ufficio postale di Oakland Park, un comune in Florida

Lotteria - Archivio
Lotteria - Archivio
03 agosto 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha rubato un biglietto della lotteria vincente da una cassetta della posta e ha incassato il premio. È questa l'accusa rivolta a un'impiegata di 28 anni del servizio postale degli Stati Uniti, a Oakland Park, in Florida. La donna avrebbe sottratto il tagliando e si sarebbe appropriata della vincita.

La vicenda è iniziata quando una donna di Tampa, dopo aver vinto 2.600 dollari con un biglietto della lotteria, ha deciso di regalarlo a un parente residente nel sud della Florida, spedendolo per posta senza riscuotere il premio. La busta, però, non è mai arrivata a destinazione e la donna lo ha denunciato alla polizia.

Le indagini hanno rivelato che il premio era già stato riscosso cinque giorni dopo l'estrazione presso un ufficio della lotteria della Florida. Secondo gli investigatori, la dipendente avrebbe sottratto il biglietto durante il servizio e lo avrebbe presentato personalmente per incassare i soldi, grazie al suo ruolo interno all'ufficio postale.

La 28enne è ora accusata di furto aggravato e possesso di posta rubata. La donna dopo l'arresto sarebbe stata rimessa in libertà su cauzione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lotteria ufficio postale stati uniti vince lotteria
Vedi anche
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza