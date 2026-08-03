Ha rubato un biglietto della lotteria vincente da una cassetta della posta e ha incassato il premio. È questa l'accusa rivolta a un'impiegata di 28 anni del servizio postale degli Stati Uniti, a Oakland Park, in Florida. La donna avrebbe sottratto il tagliando e si sarebbe appropriata della vincita.

La vicenda è iniziata quando una donna di Tampa, dopo aver vinto 2.600 dollari con un biglietto della lotteria, ha deciso di regalarlo a un parente residente nel sud della Florida, spedendolo per posta senza riscuotere il premio. La busta, però, non è mai arrivata a destinazione e la donna lo ha denunciato alla polizia.

Le indagini hanno rivelato che il premio era già stato riscosso cinque giorni dopo l'estrazione presso un ufficio della lotteria della Florida. Secondo gli investigatori, la dipendente avrebbe sottratto il biglietto durante il servizio e lo avrebbe presentato personalmente per incassare i soldi, grazie al suo ruolo interno all'ufficio postale.

La 28enne è ora accusata di furto aggravato e possesso di posta rubata. La donna dopo l'arresto sarebbe stata rimessa in libertà su cauzione.