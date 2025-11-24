circle x black
Cerca nel sito
 

Doge di Musk, media: "Sciolto il Dipartimento per l'Efficienza governativa"

L'iniziativa, concepita per ottimizzare la spesa pubblica e guidata dal magnate, ha concluso le sue attività con anticipo

Elon Musk - (IPa)
Elon Musk - (IPa)
24 novembre 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Dipartimento per l'Efficienza governativa (Doge) degli Stati Uniti, istituito dall'amministrazione Donald Trump sotto la guida di Elon Musk, ha cessato le proprie operazioni. Secondo quanto riportato da Ukrinform, che cita un articolo di Time, il Doge è stato sciolto con otto mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato. Scott Kupor, direttore dell'Ufficio di Gestione del Personale (Opm) degli Stati Uniti, ha dichiarato che il Dipartimento per l'Efficienza governativa - un'iniziativa di vasta portata volta a ridurre la spesa governativa e guidata dal miliardario Elon Musk, non esiste più. E la maggior parte delle sue funzioni sono state assorbite dall'Opm. Kupor ha specificato che il dipartimento non costituisce più un'"entità centralizzata".

La collaborazione tra Musk e l'amministrazione Trump aveva suscitato notevole attenzione, in virtù dell'accesso concesso a Musk all'interno del governo in qualità di "consigliere speciale" e dei significativi tagli alla spesa governativa implementati. Per diversi mesi, il Doge ha condotto un'analisi approfondita dei sistemi federali e dei dati personali di milioni di cittadini, con l'obiettivo dichiarato di identificare inefficienze. Tale attività ha comportato anche l'accesso a segreti commerciali di entità concorrenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
doge musk elon musk musk doge sciolto musk dipartimento efficienza sciolto
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza