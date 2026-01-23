circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

Lo afferma la Cnn citando fonti ben informate. In Patria molti di loro rischiano la vita

Donald Trump - Ipa
Donald Trump - Ipa
23 gennaio 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump vuole rimpatriare in Iran, a partire da domenica, decine di oppositori del regime di Teheran e attivisti Lgbtq che, nella Repubblica islamica, rischiano la vita. Lo scrive la Cnn citando fonti ben informate. Si tratterebbe del primo volo di espulsione dagli Stati Uniti verso l'Iran dall'inizio dell'ultima ondata di proteste, il 28 dicembre, e il terzo in assoluto dell'Amministrazione Trump.

Due degli iraniani a cui è stato comunicato che saliranno sul prossimo volo diretti in Iran sono partner e, se costretti a tornare, corrono "un'altissima probabilità" di essere giustiziati perché gay , ha detto alla Cnn il loro avvocato, Bekah Wolf. "Se venissero rimandati indietro rischierebbero la pena di morte per impiccagione", ha affermato Wolf, un avvocato dell'American Immigration Council. "Quando sono fuggiti nel 2021 erano stati arrestati dalla 'polizia morale' per essere gay e perseguiti per questo, una condotta punibile con la morte", ha affermato Wolf.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump iran donald trump rimpatri iran proteste
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza