Donald Trump sta pensando di revocare la cittadinanza all'attrice Rosie O'Donnell. A renderlo noto è lo stesso presidente statunitense con un post su Truth: "Dal momento che Rosie O'Donnell non è nel migliore interesse del nostro Grande Paese, sto seriamente prendendo in considerazione l'idea di revocarle la cittadinanza. È una minaccia per l'umanità e dovrebbe rimanere nella meravigliosa Irlanda, se la vogliono. DIO BENEDICA L'AMERICA!".

Vent'anni di faida

L'attrice, molto nota negli Stati Uniti dove ha vinto prestigiosi premi come gli Emmy Awards e un Tony Awards, da tempo critica apertamente Donald Trump e, dopo la seconda elezione alla presidenza degli Usa, ha deciso di trasferirsi in Irlanda.

La loro faida, ricordano i media americani, dura ormai da quasi vent'anni. Tutto iniziò nel 2006 quando, durante una puntata di 'The View', l'allora conduttrice O'Connell criticò la "bussola morale" di Donald Trump. Da allora si sono susseguite critiche, battute e attacchi personali. Il presidente ha persino citato l'attrice in una recente conversazione con il primo ministro irlandese.

La risposta di Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell perderà dunque la cittadinanza? I media statunitensi fanno notare che la cittadinanza statunitense per diritto di nascita è tutelata dal XIV emendamento della Costituzione e non esistono precedenti a una revoca di questo tipo.

L'attrice in ogni caso ha risposto sui social a Donald Trump, definendo il presidente un "truffatore, "criminale" e "bugiardo che danneggia la nostra nazione per servire se stesso". "Il presidente degli Usa - ha scritto su Instagram - ha sempre odiato il fatto che io lo veda per quello che è, ecco perché mi sono trasferita in Irlanda. È un vecchio pericoloso senz'anima con la demenza che manca di empatia, compassione e umanità. Sono in diretta opposizione a tutto ciò che rappresenta, e così milioni di altri".