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Mamma di 11 figli e il trucco per risparmiare: "Programmo tutti i pasti"

Una donna spagnola ha rivelato la sua strategia per spendere il meno possibile

Carrello della spesa - Canva
Carrello della spesa - Canva
24 settembre 2026 | 16.53
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Undici figli, ma mai un problema economico. Una mamma spagnola di 52 anni, che ha messo al mondo ben 11 bambini, ha raccontato come è riuscita a contenere le spese, soprattutto in cucina, grazie a una programmazione dei pasti che si è trasformata in un vero e proprio schema di risparmio.

Lourdes Alvarez ha raccontato al media francese 'marie france', che "il risparmio maggiore in casa l'ho ottenuto quando ho iniziato ad annotare i piatti che cucino meglio". La donna ha creato una serie di ricette pianificando un menù settimanale fisso, tutto volto a risparmiare, un bisogno fondamentale visto la sua numerosa famiglia.

La lista di Alvarez comprende tortillas, zuppe, primi piatti e stufati. Partendo da questo elenco, la donna compila un calendario con i pranzi e le cene della settimana: "La prima cosa da fare è annotare tutto ciò che si sa cucinare. Scrivete tutti i piatti in cui siete bravi, poi riportateli su un calendario: pranzi e cene", ha spiegato, "così si risparmia molto tempo e denaro". La spesa segue quindi la lista, gli sprechi alimentari diminuiscono e gli acquisti impulsivi, e spesso costosi, diventano meno frequenti.

La strategia di Alvarez può essere ancora più efficace se applicata a un nucleo familiare più piccolo, che può contare su piatti cucinati usando ingredienti semplici e di base come uova, riso, pasta, verdure di stagione, pollo e legumi. Accanto alla lista va annotato tempi di preparazione e costo approssimativo, così da poter rapidamente individuare i pasti più impegnativi e limitare il budget. Durante la settimana la donna ha raccontato di programmare anche pasti con avanzi, concedendo alla famiglia comunque una "serata libera".

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mamma 11 figli spesa come risparmiare spesa
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