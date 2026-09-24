Una donna spagnola ha rivelato la sua strategia per spendere il meno possibile
Undici figli, ma mai un problema economico. Una mamma spagnola di 52 anni, che ha messo al mondo ben 11 bambini, ha raccontato come è riuscita a contenere le spese, soprattutto in cucina, grazie a una programmazione dei pasti che si è trasformata in un vero e proprio schema di risparmio.
Lourdes Alvarez ha raccontato al media francese 'marie france', che "il risparmio maggiore in casa l'ho ottenuto quando ho iniziato ad annotare i piatti che cucino meglio". La donna ha creato una serie di ricette pianificando un menù settimanale fisso, tutto volto a risparmiare, un bisogno fondamentale visto la sua numerosa famiglia.
La lista di Alvarez comprende tortillas, zuppe, primi piatti e stufati. Partendo da questo elenco, la donna compila un calendario con i pranzi e le cene della settimana: "La prima cosa da fare è annotare tutto ciò che si sa cucinare. Scrivete tutti i piatti in cui siete bravi, poi riportateli su un calendario: pranzi e cene", ha spiegato, "così si risparmia molto tempo e denaro". La spesa segue quindi la lista, gli sprechi alimentari diminuiscono e gli acquisti impulsivi, e spesso costosi, diventano meno frequenti.
La strategia di Alvarez può essere ancora più efficace se applicata a un nucleo familiare più piccolo, che può contare su piatti cucinati usando ingredienti semplici e di base come uova, riso, pasta, verdure di stagione, pollo e legumi. Accanto alla lista va annotato tempi di preparazione e costo approssimativo, così da poter rapidamente individuare i pasti più impegnativi e limitare il budget. Durante la settimana la donna ha raccontato di programmare anche pasti con avanzi, concedendo alla famiglia comunque una "serata libera".