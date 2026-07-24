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Romania abbatte drone nel suo spazio aereo, Bucarest: "Prima volta"

Il capo dello Stato Nicusor Dan: "Abbattuto in una zona disabitata questa mattina da un F-16". Indagini in corso

Il presidente romeno Nicusor Dan - Ipa
Il presidente romeno Nicusor Dan - Ipa
24 luglio 2026 | 11.11
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

La Romania ha abbattuto un drone nel suo spazio aereo. L'annuncio è arrivato dal presidente Nicusor Dan. "Avevamo un drone nel nostro spazio aereo. È stato abbattuto pochi minuti fa, intorno alle 11 ora locale, da un pilota romeno a bordo di un F-16", ha dichiarato il capo dello Stato romeno in una conferenza stampa, aggiungendo che la zona dove il velivolo senza pilota è stato abbattuto è disabitata e che è stata avviata un'indagine.

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droni russi drone romania drone abbattuto romania
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