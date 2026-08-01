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Ebola, epidemia in Congo cresce a velocità eccezionale. Oms: "3.605 casi con 1.587 morti"

"Nell'ultima settimana i numeri più alti registrati finora, più regioni colpite e potrebbero aumentare. Urge un sostanziale potenziamento della risposta"

Ebola in Congo - (Afp)
Ebola in Congo - (Afp)
01 agosto 2026 | 13.48
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

L'epidemia di Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo "si sta intensificando, con una trasmissione sostenuta e un continuo aumento dei casi e dei decessi segnalati". Al 30 luglio sono stati registrati "un totale di 3.605 casi confermati, inclusi 1.587 morti, pari a un tasso di letalità grezzo del 44%". In particolare, "durante l'ultima settimana di rilevazione completa è stato registrato il numero settimanale più alto di casi (567) e decessi (296) segnalati fino ad oggi, a sottolineare l'eccezionale ritmo di trasmissione". Sono allarmanti i toni dell'ultimo report diffuso oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nella Rdc "la più grande epidemia di Ebola mai segnalata nel Paese" galoppa ancora.

"Inizialmente circoscritta alla zona sanitaria di Mongbwalu, nella provincia di Ituri, negli ultimi 2 mesi l'epidemia si è estesa a 5 province (Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Uélé e Tshopo), interessando ora 49 zone sanitarie", riferisce l'Oms. "Il continuo aumento dei casi, l'espansione geografica e la persistente elevata mortalità sottolineano la natura in rapida evoluzione di questa emergenza sanitaria pubblica".

"La convergenza di insicurezza, spostamenti e mobilità della popolazione e movimenti transfrontalieri complica le operazioni di risposta e aumenta il rischio di un'ulteriore diffusione geografica", prospetta l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute. "Le autorità nazionali della Repubblica Democratica del Congo, in collaborazione con l'Oms e i partner, continuano ad attuare ampie misure di risposta; tuttavia, è necessario un sostanziale ampliamento delle attività di risposta per anticipare l'epidemia. Un quadro regionale di preparazione e definizione delle priorità continua a guidare le attività di preparazione e risposta in tutta la Regione africana". (segue)

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