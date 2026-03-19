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Energia, Macron: "Preservare Ets, ma flessibile"

Il presidente francese, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, apre a modifiche al sistema Ue di scambio delle quote di emissioni climalteranti.

Il presidente francese Emmanuel Macron - (Bloomberg)
Il presidente francese Emmanuel Macron - (Bloomberg)
19 marzo 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il meccanismo dell'Emissions Trading System (Ets) va "preservato", ma andrebbero introdotte delle "flessibilità" che permettano ai Paesi membri dell'Ue di affrontare l'attuale situazione di "crisi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron rispondendo, oggi a Bruxelles prima del Consiglio Europeo, in merito alle richieste dell'Italia e di altre nove Paesi membri.

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"Credo che il cosiddetto meccanismo Ets, in particolare l'Ets 1 - ha affermato - sia un buon meccanismo, perché ci permette di effettuare la transizione preservando la competitività, conciliando così i nostri obiettivi di competitività e clima. Pertanto, deve essere preservato".

Tuttavia, ha aggiunto, "nel contesto attuale dobbiamo trovare delle flessibilità, che ci permettano, nell'ambiente internazionale che conosciamo, di rispondere alla crisi. Ma dobbiamo mantenere la struttura, la filosofia, l'approccio e non perdere di vista ciò che è importante anche per gli europei", ha concluso.

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energia Ue Ets Emmanuel Macron Consiglio Europeo
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