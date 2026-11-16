L'Estonia si prepara a una occupazione. Anche con la possibilità di rendere operativo il governo dall'estero sul cloud, nel caso dell'invasione del territorio da parte di un nemico straniero, scrive Politico Europe. Il principio è quello di rafforzare la resilienza (hukukindlus in estone) del Paese che condivide con la Russia un confine di 294 chilometri, in cui vivono solo 1,3 milioni di persone, e che viene considerato fra i più esposti a una escalation delle operazioni offensive da parte di Mosca. Già ieri il ministro degli Esteri Margus Tsahkna, ha annunciato che saranno "chiusi tutti i valichi di frontiera con la Russia a partire dall'1 dicembre". Il motivo, ha spiegato, è dovuto al tentativo di incendio dell'azienda di difesa Threod System.

Tallinn si prepara a spostare i servizi pubblici sul cloud, "sia per prepararsi a una eventuale distruzione dei data center sul proprio territorio, o con una invasione vera e propria che renderebbe impossibile operare", ha spiegato Tõnu Grünberg, architetto della nuova strategia ed ex vice segretario generale per le infrastrutture digitali e per la cyber sicurezza del ministero della Giustizia, nonché ex ceo del provider Levira.

L'Estonia dispone già di un backup dei dati presso la sua "ambasciata digitale" in Lussemburgo, una copia esatta di tutto, dai registri dei cittadini a quello dei terreni. "Ora vogliamo poter essere presenti online, qualunque cosa accada. Tutti i servizi di importanza cruciale dovranno essere fruibili in rete. Tutto deve rimanere operativo". I provider di servizi cloud scelti includono Microsoft Azure, Amazon Web Services, e la piattaforma cloud estone. I cyber attacchi in Estonia sono iniziati nel 2007, quando per 22 giorni c'è stata una ondata di attacchi che avevano paralizzato il paese e che Tallinn aveva attribuito alla Russia.

Da allora, il Paese si è attrezzato e ha iniziato a considerare la sicurezza delle sue infrastrutture digitali come prioritaria. La scorsa settimana, Londra e Oslo hanno annunciato l'avvio di un programma per ospitare i rispettivi data center, con 'ambasciate di dati'. Lo stesso sta facendo l'Estonia, con Paesi terzi sicuri. Il primo obiettivo è quello di garantire che i dati pubblici non scompaiano. Il secondo, che lo Stato possa continuare a funzionare con questi dati durante una crisi. Ma Tallinn intende andare oltre: "Abbiamo anche bisogno che questi stessi dati rimangano comprensibili e utilizzabili per decenni", spiegano i funzionari incaricati di gestire la possibile emergenza.