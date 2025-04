Expo Osaka 2025, Grillo (Bracco): “Valori del nostro Gruppo incarnati in padiglione Italia”

“Da sempre il Gruppo Bracco lavora su innovazione, ricerca, sostenibilità. Siamo lieti di essere in un Padiglione in cui l’arte e la cultura si affiancano al progresso nel meraviglioso dialogo tra popoli caratteristico dell’esposizione universale”. Lo ha detto Fabrizio Grillo, direttore esecutivo Bracco Spa, alla presentazione del ritratto del 1585 ‘Ito Mancio’ del pittore italiano Domenico Tintoretto, al Padiglione Italia dell’Expo di Osaka 2025. Il Gruppo Bracco, Official Gold Sponsor dell’esposizione universale, ha condotto una campagna di analisi diagnostiche sull’opera svelandone i segreti.