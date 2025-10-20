circle x black
Florida, trovata 'postazione' sospetta nei pressi aeroporto dove atterra Trump

Il ritrovamento che ha fatto scattare un'indagine da parte del bureau per una possibile minaccia alla sicurezza del presidente Usa

Donald Trump sale sull'Air Force One - (Afp)
20 ottobre 2025 | 13.15
Redazione Adnkronos
Il Secret Service ha trovato quella che viene descritta come "una piattaforma sospetta" nell'area del Palm Beach Internation Airoport, lo scalo dove atterra l'Air Force One quando Donald Trump va in Florida. Lo ha rivelato sui social media il direttore dell'Fbi Kash Patel, mentre il portavoce del corpo preposto alla protezione del presidente, Anthony Gugliemi, conferma il ritrovamento che ha fatto scattare un'indagine da parte del bureau per una possibile minaccia alla sicurezza di Trump.

I giornalisti che viaggiavano con il Presidente hanno riferito che Trump è dovuto salire sul jet Air Force One in fretta per assicurarsi che ci fosse una minima esposizione alla minaccia.

"Durante una preparazione di sicurezza prima dell'arrivo a Palm Beach, sia con l'utilizzo di tecnologia che con effettivi controlli fisici, i nostri team hanno identificato oggetti di interesse nella zona dell'aeroporto", ha detto Gugliemi, precisando che il ritrovamento "non ha avuto nessun effetto sui movimenti" e che non è stato individuato nessuno collegato alla piattaforma.

I media americani spiegando che l'oggetto sospetto appare come una piattaforma per l'avvistamento costruita su un albero, tipo quelle usate per la caccia, individuata ad oltre 180 metri da una zona dello scalo che non è mai stato usato nell'ultimo anno da Trump perché vi erano dei lavori in corso. Una volta terminati i lavori, i team del Secret Service hanno controllato l'area ed hanno individuato la piattaforma che, stando alle sue condizioni, sembra essere stata montata da diversi mesi.

