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In Francia trovate oltre 100 uova di dinosauro, hanno 72 milioni di anni

Secondo il paleontologo Alain Cabot potrebbe trattarsi del più grande giacimento al mondo

Uova di dinosauro - Musée Parc des Dinosaures de Mèze / Facebook
Uova di dinosauro - Musée Parc des Dinosaures de Mèze / Facebook
15 maggio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scoperta eccezionale in Francia, che fa felice tutti gli amanti dei dinosauri. Il paleontologo Alain Cabot, proprietario del museo dedicato ai dinosauri Musée Parc des Dinosaures di Mèze, ha rinvenuto circa 100 uova fossilizzate di dinosauro nella sua proprietà.

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Come riporta la Bbc, le uova hanno all'incirca le dimensioni di un piccolo melone e si pensa che risalgano a circa 72 milioni di anni fa. Cabot ipotizza che a deporle possano essere stati dei titanosauri, giganteschi dinosauri erbivori che raggiungevano i 15 metri di lunghezza e pesavano tra le 15 e le 20 tonnellate.

"Si tratta di un giacimento straordinario e ci vorranno generazioni di paleontologi per studiarlo a fondo", ha dichiarato Alain Cabot in un'intervista al Times. "Ci sono milioni di uova nel sud della Francia. Credo che potrebbe essere il più grande giacimento al mondo", ha aggiunto.

Negli ultimi anni sono state scoperte circa un migliaio di uova nella regione di Aix-en-Provence, in Francia. Durante il Cretaceo superiore, periodo in cui furono deposte le uova, l'area faceva parte di un'isola formata da Spagna, Portogallo e Francia meridionale. Proprio come fanno le tartarughe e gli uccelli, una volta trovato un luogo di nidificazione di loro gradimento, i dinosauri vi tornavano anno dopo anno per deporre le uova.

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uova dinosauro francia dinosauri uova dinosauro 2026 francia
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