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Francia, "diritto aiuto a morire" è legge. Macron: "Impegno mantenuto"

Consentirà ad alcuni malati gravi di ottenere, in certe condizioni, la somministrazione di un farmaco letale. Il presidente ha ringraziato tutti i deputati per il dibattito costruttivo e rispettoso

Parlamento francese - (Ipa)
Parlamento francese - (Ipa)
15 luglio 2026 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Parlamento francese ha adottato definitivamente la legge sul 'diritto all'aiuto a morire' che consentirà ad alcuni malati gravi di ottenere, in certe condizioni, la somministrazione di un farmaco letale. L'Assemblea nazionale, a cui il governo aveva dato l'ultima parola, ha approvato il testo con 291 voti favorevoli e 241 contrari.

Il presidente Emmanuel Macron, che su questa legge ha investito e che oggi rivendica di aver mantenuto l'impegno preso, ha ringraziato "tutti i deputati per il dibattito costruttivo e rispettoso". "Nel 2022 avevo preso l'impegno di aprire la strada con i francesi. Con serietà, umiltà e nel pieno rispetto della nostra democrazia, questo impegno è stato mantenuto", ha aggiunto.

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francia francia diritto aiuto a morire francia legge finevita legge fine francia macron
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