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Studenti in piazza in tutta la Francia, scontri a Parigi: manifestanti lanciano pietre, polizia risponde con lacrimogeni

Lecornu annuncia stop lezioni nei licei per 3 giorni

Manifestazione e scontri a Parigi - (Afp)
Manifestazione e scontri a Parigi - (Afp)
06 ottobre 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Parigi disordini e scontri durante la manifestazione in occasione del terzo atto delle proteste degli studenti e dei licei. Su Boulevard Voltaire, molto vicino a Place de la Nation, riferisce 'Le Parisien', la tensione tra la polizia e alcuni manifestanti sta crescendo mentre una banca è stata presa di mira. Sono circa 300 i manifestanti che stanno tentando di attaccare le forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di polizia di Parigi. Le autorità stanno cercando di respingerli e disperderli, per consentire al corteo di raggiungere Place de la Nation. Si registrano lanci di oggetti. Alcuni manifestanti hanno staccato pezzi di pietra dai gradini dei negozi per scagliarli contro le forze dell’ordine, riferisce 'Le Figaro'.

Lecornu annuncia stop lezioni nei licei per 3 giorni

Il governo francese ha annunciato la sospensione per tre giorni delle normali attività didattiche nei licei del Paese per consentire agli studenti di discutere e organizzare un "momento di democrazia interna". La sospensione scatterà da domani e proseguirà giovedì e venerdì, ha affermato il premier, Sebastien Lecornu, intervenendo all'Assemblea Nazionale, mentre cresce la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori.

"Il ministro dell'Istruzione, Eduard Geffray, ha deciso di liberare del tempo", ha spiegato Lecornu, secondo cui l'obiettivo della decisione è permettere "a ogni preside di dedicare del tempo alla democrazia interna all'interno del liceo".

Il bilancio dei feriti

"Duecentoquindici studenti feriti, la maggior parte dei quali a seguito di aggressioni, in modo più ridotto, di incidenti e 85 membri del personale scolastico, tra cui 34 presidi e vicepresidi" è il bilancio annunciato da Lecornu. "E' il bilancio più grave da decenni nel settore dell’istruzione per numero di dipendenti pubblici feriti", ha aggiunto.

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