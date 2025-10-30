L'uomo è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti. Parziale confessione degli atri due fermati in precedenza
E' stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti.
Secondo quanto affermato dalla procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, in conferenza stampa, i due uomini, di 34 e 39 anni, arrestati sabato sera, "hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto". Sono stati incriminati per “furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” e incarcerati, ha precisato la procura.
Le indagini proseguono, intanto però i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati.