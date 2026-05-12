Futuro del Libano: l'Ue valuta sostituzione Unifil con nuova missione

L'Ue valuta una nuova missione in Libano per sostituire Unifil entro fine anno, supportando le forze armate Libanesi.
L'Ue sta valutando di allestire una propria missione in Libano, destinata a sostituire l'Unifil, missione sotto egida Onu che terminerà quest'anno. Lo dice l'Alta Rappresentante Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Difesa, che ne discuterà oggi.
"La missione Unifil termina entro quest'anno - afferma - c'è la volontà degli europei di mettere insieme un'altra missione per aiutare effettivamente le forze armate Libanesi. Naturalmente, li stiamo già aiutando, ma" discuteremo "se c'è l'interesse per una nuova missione europea completa, che subentri al posto dell'Unifil".
L'Unifil, la Forza di interposizione nel Sud del Libano, conta circa 10mila militari provienenti da una cinquantina di Paesi, tra cui oltre mille italiani.