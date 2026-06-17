circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

G7, Meloni: "Soddisfatta dei risultati, ringrazio Macron. Rapporto con Trump immutato"

Le dichiarazioni della premier dopo il summit di Evian: "Ottimo clima, congratulati con Trump per accordo con Iran"

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
17 giugno 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un "vertice importante" per cui si dice "soddisfatta dei risultati" e ringrazia il presidente francese, Emmanuel Macron. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Evian. "Ottimo clima", evidenzia la presidente del Consiglio, "congratulati con Donald Trump per l'accordo con Iran".

CTA

Meloni parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti. "Il rapporto con Trump è immutato, nessuna recriminazione tra noi", sottolinea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
G7 Evian G7 Evian Meloni G7 Iran Ucraina
Vedi anche
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza