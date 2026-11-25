I giudici di Lussemburgo bacchettano l'esecutivo comunitario perché non ha dato seguito all'iniziativa "End the Cage Age" sull'allevamento in cattività

Il Tribunale dell'Ue bacchetta la Commissione Europea, che non ha dato il dovuto seguito all'iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age", volta a porre fine nell'Unione all'uso delle gabbie per gli animali d'allevamento. In assenza di un calendario aggiornato, i giudici di Lussemburgo constatano che la Commissione ha omesso di dare seguito all'intenzione di porre fine all’allevamento in gabbia di determinate specie e categorie di animali.

Per il Tribunale la Commissione è soggetta all’obbligo, non limitato nel tempo, di presentare un calendario di tutte le misure che intende adottare in risposta a tale iniziativa. L''iniziativa dei cittadini europei (Ice) 'End the Cage Age' (Basta animali in gabbia), volta ad ottenere l'adozione di una normativa che vieti l'uso di gabbie per l'allevamento di determinate specie e categorie di animali.

L'iniziativa ha raccolto circa 1,4 milioni di dichiarazioni di sostegno e ha raggiunto la soglia minima richiesta in 18 Stati membri. Il 30 giugno 2021, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare, entro la fine del 2023, una proposta legislativa volta a vietare l’uso delle gabbie per tutte le specie e categorie di animali da allevamento interessate e ha anche presentato il calendario previsto.

Nel novembre 2023, quando la proposta legislativa non era ancora stata presentata, il comitato di cittadini promotore dell’iniziativa ha invitato la Commissione a confermare la propria intenzione di presentarla e, in caso affermativo, a stabilire un nuovo calendario. Ha anche chiesto l’accesso al fascicolo relativo all'iniziativa.

Il 5 febbraio 2024, la Commissione ha confermato via lettera di avere intenzione di intervenire in risposta all’Ice, sottolineando al contempo la necessità di proseguire i lavori preparatori già avviati e le consultazioni, in particolare con il settore agricolo. Tuttavia, non ha stabilito un nuovo calendario e ha respinto la domanda di accesso al fascicolo.

Il comitato dei cittadini si è quindi rivolto al Tribunale dell’Unione europea per far constatare che la Commissione non aveva rispettato l'obbligo di stabilire un nuovo calendario e per ottenere l’annullamento del divieto di accesso al fascicolo.

Oggi il Tribunale ha accolto il ricorso per carenza presentato dal comitato dei cittadini. I giudici constatano che, non fissando un nuovo calendario, la Commissione è venuta meno ai propri obblighi. Il Tribunale ha respinto, invece, il ricorso di annullamento diretto contro il diniego di accesso al fascicolo.