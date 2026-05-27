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Gaza, Israele conferma uccisione capo militare Hamas: "Sono morti che camminano"

Capo intelligence Hamas gravemente ferito in raid contro Odeh

Striscia di Gaza (Afp)
Striscia di Gaza (Afp)
27 maggio 2026 | 07.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohammed Odeh a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato "mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno". Katz ha quindi voluto esprimere "a nome del primo ministro e mio, congratulazioni alle Forze di Difesa Israeliane e allo Shin Bet per la brillante esecuzione. Ci eravamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre e questo sta avvenendo. Sono tutti uomini morti che camminano ovunque".

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Un comandante sul campo dell'apparato di intelligence delle Brigate Al-Qassam di Hamas è rimasto gravemente ferito nel raid aereo israeliano che ha ucciso Odeh a Gaza City. Lo hanno riferito fonti di Hamas al quotidiano arabo A-Sharq Al-Awsat.

Una fonte dell'ospedale Shifa di Gaza City ha affermato che in totale sei persone sono rimaste uccise nell'attacco nel quartiere di Rimal. Come ricostruisce A-Sharq Al-Awsat, aerei da combattimento hanno lanciato almeno tre missili contro l'appartamento dove si trovava Odeh e che, 20 minuti dopo, un elicottero da combattimento ha attaccato un altro appartamento, a centinaia di metri di distanza.

Intanto il vicepremier e ministro degli Esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a New York. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Pakistan. Il ministero ha aggiunto che Guterres ha apprezzato l'impegno e il contributo di Islamabad alla pace e alla sicurezza internazionali.

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