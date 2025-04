Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il nord della Striscia di Gaza. A renderlo noto è il suo ufficio, mentre l'esercito prosegue con attacchi aerei e terrestri sul territorio palestinese.

"Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato oggi la Striscia di Gaza settentrionale", si legge in una nota rilasciata dell'ufficio del premier.

Hamas perde contatti con carcerieri dell'ostaggio israelo-americano Alexander

Intanto il braccio armato di Hamas ha "perso il contatto" con il gruppo che teneva in ostaggio il soldato israelo-americano Edan Alexander, in seguito a un attacco aereo che avrebbe colpito la loro posizione a Gaza. "Annunciamo di aver perso il contatto con il gruppo che teneva il soldato Edan Alexander dopo un attacco diretto contro la loro posizione. Stiamo ancora cercando di metterci in contatto con loro in questo momento", ha dichiarato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, sul suo canale Telegram.

Accordo su tregua, risposta di Hamas entro 48 ore

Riguardo invece alla nuova proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi e la tregua nella Striscia, Hamas "molto probabilmente" darà una risposta a Israele entro 48 ore, ha detto una fonte del gruppo all'Afp.

"Hamas molto probabilmente invierà la sua risposta ai mediatori entro le prossime 48 ore, poiché il movimento sta ancora conducendo consultazioni approfondite... all'interno della sua leadership, così come con le fazioni della resistenza, al fine di formulare una posizione unificata", ha dichiarato il funzionario.