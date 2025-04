Il funzionario del gruppo sciita: "Questione delle armi non è negoziabile". Intanto, secondo il Wsj, Hamas avrebbe finito i soldi per pagare i miliziani

Hamas starebbe ancora discutendo l'ultima proposta israeliana per un accordo sul rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza A dirlo ad al Jazeera è Mahmoud al-Mardawi, un alto funzionario dell'ufficio politico di Hamas.

"La questione delle armi non è negoziabile e accetteremo un accordo che includa la cessazione della guerra e un ritiro completo", ha aggiunto. "In nessun caso e in nessun modo le armi saranno negoziabili", le parole del funzionario.

Wsj: "Hamas ha finito i soldi per pagare combattenti"

Intanto, secondo un articolo del Wall Street Journal, Hamas non avrebbe abbastanza soldi per pagare i suoi combattenti. Il giornale afferma infatti che gli attacchi israeliani delle ultime settimane contro alti funzionari del braccio finanziario dell'organizzazione, nonché il blocco della fornitura di beni umanitari, starebbero creando una grave carenza di liquidità. Ciò significa che molti dipendenti pubblici nella Striscia di Gaza hanno smesso di ricevere il loro stipendio, mentre i combattenti e gli alti dirigenti politici dell'organizzazione ricevono solo circa la metà dei loro salari.

Protezione Civile Gaza: "21 uccisi in ultimi raid"

La Protezione Civile di Gaza ha intanto reso noto che 21 persone sarebbero state uccise negli ultimi attacchi aerei israeliani, di cui 15 in un raid contro le tende che ospitavano sfollati nella zona di Al-Mawasi. La maggior parte delle vittime sarebbero donne e bambini, ha affermato l'organismo guidato da Hamas.