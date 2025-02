Antonio Tajani in visita oggi, 6 febbraio, a Gaza consegna quindici camion di aiuti al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite "per la distribuzione di beni alimentari e non alla popolazione civile di Gaza",ha affermato il ministro degli Esteri durante la cerimonia di consegna".

"E' un progetto - ha chiarito Tajani - che ha il sostegno del governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese" con la speranza che "possa alleviare le sofferenze della popolazione civile".